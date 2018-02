Deel dit artikel:











Werkzaamheden aan toren naast World Forum beginnen in maart Foto: Gemeente Den Haag

DEN HAAG - In maart beginnen de bouwwerkzaamheden voor de Toren van Oud in Den Haag, naast het World Forum. In het markante driehoekige gebouw - dat bekendstaat als de eerste Haagse wolkenkrabber - komen 38 short-stay appartementen die onderdak gaan bieden aan oud-studenten of expats die niet lang in Den Haag verblijven. Daarnaast krijgt de toren een eigen parkeergarage met 12 parkeerplaatsen.

Op dit moment wordt het gebouw gestript. Als de transformatie in het tweede kwartaal 2019 is afgerond, wordt de buitenruimte aangepakt. Dan wordt de onderste verdieping van de Toren ingepast in het nieuw te creëren duinlandschap. De verbouwing moet een eind maken aan de jarenlange verpaupering van de 65 meter hoge toren, die sinds 2010 leeg staat. In de Toren van Oud komen naast de 38 appartementen ook ruimtes voor horeca en fitness.

Geliefd herkenningspunt Wethouder Boudewijn Revis (VVD) noemt de Toren van Oud een fantastisch en bijzonder gebouw. 'Een door velen geliefd herkenningspunt in de wijde omgeving. De nieuwe short-stay appartementen die hier komen zijn een uitkomst in het gebied, gezien de aanwezigheid van de vele internationale instellingen in de omgeving. De komst van appartementen kan ook zorgen voor wat meer levendigheid in het gebied buiten werktijden. Bovendien kan de gemeente ook eindelijk de buitenruimte rond Catsheuvel en rond de Toren mooier en groener maken.'