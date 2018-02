Miljoenen voor inburgeringsproject: Den Haag gaat het zélf doen in de Schilderswijk

Vluchtelingen leren schaatsen in De Uithof in Den Haag (foto: ANP)

DEN HAAG - Den Haag opent dinsdag in de Schilderswijk 't Haagse Huis. Inburgeraars krijgen hier taalles, ze volgen een maatschappelijke stage en ze kunnen in contact komen met 'Haagse makkers'. Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) is 't Haagse Huis gestart vanwege het volgens hem falende landelijke inburgeringsbeleid.

Het project 'SamenHaags' is bedoeld voor mensen die het niet zelfstandig lukt om te integreren in de Haagse samenleving. De eerste twee kabinetten Rutte hebben inburgeraars zelf verantwoordelijk gesteld voor hun integratie. Daardoor is het inburgeringsbeleid verschraald en is het taalniveau van nieuwkomers gedaald, stelt de wethouder. Ook het integratiebeleid van het nieuwe kabinet is volgens de wethouder weinig hoopgevend.

'Relatief veel nieuwkomers zitten in de bijstand', schreef Baldewsingh eerder in een brief aan de gemeenteraad. 'Dat de participatie van mensen met een migratieachtergrond achterblijft, draagt bij aan de tweedeling in de stad. Dit is een ontwikkeling die ik wil keren.'





Duizend nieuwkomers

Daarom is Baldewsingh de pilot 't Haagse Huis gestart. Duizend nieuwkomers, met en zonder een bijstandsuitkering, worden veertig weken lang begeleid. Ze krijgen les in de Nederlandse taal en lopen een maatschappelijke stage om de samenleving te leren kennen. Ook is 'Haagse makkers' ontwikkeld, een app waarmee inburgeraars kunnen kennismaken en afspreken met oorspronkelijke Hagenaars die zich hiervoor hebben aangemeld.

Voor het project heeft Den Haag zeven miljoen euro uitgetrokken. De gemeente werkt samen met Stichting Vluchtelingenwerk en Taal+School van ROC Mondriaan.