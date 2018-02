Deel dit artikel:











'Oud-burgemeester Wassenaar Jan Hoekema moet aftreden in Noord-Holland' Jan Hoekema | Foto: ANP

WASSENAAR - De druk op Jan Hoekema om af te treden als waarnemend burgemeester in Langedijk neemt sterk toe. Met name leden van zijn eigen partij D66 zijn stellig en vinden dat Hoekema zijn functie per direct moet neerleggen, meldt het Noordhollands Dagblad.

Hoekema raakte in opspraak omdat hij bij zijn vertrek als burgemeester van Wassenaar 17.800 euro opstreek, bovenop de normale wachtgeldregeling. Hoekema stort dit geld terug. Maar volgens Langedijker raadsleden is er ’te veel ruis’ ontstaan. Dirk Boonstra van Hart voor Langedijk/D66 laat aan het Noordhollands Dagblad weten dat Hoekema wat hem betreft 'gewoon moet wegwezen'. Hij benadrukt dat juist een burgemeester 'hoeder van integriteit en moraliteit' moet zijn.’

Gesprek met Remkes Floris de Boer van dezelfde partij benadrukte in een online column dat hij voor transparantie en openheid staat en dat hij 'deze waarden niet door een partijgenoot opzij laat zetten'. Annelies Kloosterboer van Kleurrijk Langedijk noemt de posiite van Hoekema 'onhoudbaar. Maandagavond sprak een delegatie van de gemeenteraad over deze kwestie met commissaris van de Koning Johan Remkes. LEES OOK: Wassenaarse politiek weet al een jaar van regeling voor Hoekema