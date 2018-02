Deel dit artikel:











'Zo hoort het', politie trots op man die inbreker betrapte en achtervolgde Er werd ingebroken in een huis aan de Zwet in Kwintsheul. (Foto: Regio15)

KWINTSHEUL - Westlander Wouter van Koppen heeft de politie maandag ontzettend geholpen. Hij zag dat in een huis aan de Zwet in Kwintsheul werd ingebroken en achtervolgde de vluchtende daders op de fiets. En met resultaat: een van de dieven is opgepakt.

De twee inbrekers gingen niet zachtzinnig te werk. Om in het huis te komen, vernielden zijn een ruit. Toen ze merkten dat ze betrapt waren, gingen ze er op een fiets vandoor. Van Koppen achtervolgde hen op gepaste afstand. Intussen belde hij de politie. De achtervolging eindigde op de Middel Broekweg bij FloraHolland, waar een van de inbrekers - een 33-jarige man uit Delft - werd opgepakt. De politie is ontzettend blij met de actie van Wouter. 'Zo hoort het', laat politiewoordvoerder Cor Spruijt met trots aan mediapartner WOS weten. Van Koppen krijgt een mooi boeket bloemen van de politie. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte.