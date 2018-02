Deel dit artikel:











Jongen (15) en man vast vanwege stelen fusten bij restaurant Een bierfust. (Foto: ANP)

PIJNACKER - Een 15-jarige jongen uit Leiden is maandag samen met een 55-jarige man uit Roelofarendsveen aangehouden in verband met het stelen van lege fusten. Een getuige zag hen bezig bij een restaurant op het Hazelaarsplein in Pijnacker.

De getuige zag de mannen de 'vijf of zes' fusten en een koolzuurcilinder in hun auto laden en waarschuwde de politie. Hij gaf een uitgebreid signalement, het kenteken van de vluchtauto en de rijrichting door. Op basis hiervan konden agenten de verdachten arresteren op de Oudeweg in Nootdorp. De auto is voor nader onderzoek in beslag genomen. Ze vonden in de auto spullen om in te breken, maar niet de gestolen spullen. Daar is de politie dus nog naar op zoek. De mannen zitten nog vast.