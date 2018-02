Bende verdacht van het leegroven van Aldi-supermarkten

DEN HAAG - Drie mannen stonden dinsdagmorgen voor de rechter omdat ze verdacht worden van het leegroven van een reeks Aldi-supermarkten. De bende reisde hiervoor volgens het Openbaar Ministerie (OM) vanuit Den Haag door heel Nederland. Hun buit bestond voornamelijk uit sigaretten, laptops en boxershorts van het merk Björn Borg.

Volgens het OM vertrokken twee van de drie mannen tussen half september en eind oktober 2017, meerdere keren met een lege auto uit Den Haag en gingen langs verschillende Aldi's. Op een drukke dag bezochten ze er weleens dertien. Een van de mannen leidde het personeel af, terwijl de ander met een volle kar zonder te betalen de winkel uitliep.

De mannen, een Hagenaar van 29 en een man 31 jaar uit Zoetermeer, zouden onder meer hebben toegeslagen in Voorhout, Alphen aan den Rijn, Tilburg en Nijmegen. Vervolgens keerden ze met een volle auto terug naar Den Haag. Daar was de eerste stop een computerwinkel aan de Jan Luykenlaan, waar de spullen werden verkocht.



Foto's gedeeld

De strooptocht van de mannen bleef niet onopgemerkt. Supermarktmanagers van de Aldi deelden in een Whatsappgroep foto's van de verdachten en waarschuwden voor de mannen. De politie kwam de groep uiteindelijk op het spoor dankzij een tip. Als agenten de mannen een aantal dagen volgen zien de buit in de auto na elke stop groeien.

Later werd in het navigatiesysteem van de auto de adressen van 144 Aldi's in heel Nederland gevonden. Volgens een van de advocaten van de verdachten is dat geen bewijs. 'TomTom verdient er aan dat alle Aldi's in het systeem staan.'



Vakanties, horloges en contant geld

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de rooftochten langs de Aldi's de verdachten geen windeieren gelegd. 'Het lijkt er op dat ze hieraan flink hebben verdiend', zegt de officier van justitie dinsdag tijdens de zitting. Dat blijkt volgens haar onder meer uit de Facebookpagina van een van de verdachten.

De man leeft van een bijstandsuitkering, maar gaat met grote pakken contant geld op de foto, draagt dure horloges en post foto's van tripjes naar Ibiza en Saint Tropez. Ook vroeg hij zich op enig moment op Facebook, volgens de officier, af: 'Hoe hij links en rechts al dat geld moet verstoppen.'



Bestaat het geld wel?

Van dat geld is volgens de advocaat van de man niks teruggevonden. Ook vraagt zij zich af of dat geld op de foto's überhaupt wel echt is. Een derde verdachte, een Hagenaar van 39, wordt verdacht van heling van de goederen, witwassen, bezit van harddrugs en het verduisteren van een auto.

De advocaten van alle drie de verdachten vroegen aan de rechtbank of hun cliënt het proces in vrijheid kon afwachten. Twee van hen moeten vast blijven zitten. De derde verdachte mag zijn proces in vrijheid afwachten, op voorwaarde dat hij geen contact heeft met de andere twee verdachten.