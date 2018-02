All you need is love: 9 uittips voor Valentijnsdag

REGIO - Weet jij al hoe je de liefde gaat vieren tijdens Valentijnsdag volgende week? Wij hebben negen romantische tips op een rij gezet voor wie nog wat inspiratie nodig heeft. Gegarandeerd succes bij je (potentiële) liefje.

Tip 1: Romantiek in het reuzenrad - Scheveningen

Hoe romantisch: hand in hand in het reuzenrad op de Pier, uitkijken over de zee en de lichtjes, en dat alles onder het genot van een glas prosecco. Met het speciale Valentijnsarrangement breng je je liefde letterlijk tot grote hoogte op deze 14 februari.

Tip 2: Escape Room Rijswijk - Rijswijk

Nog geen date voor Valentijn? Misschien vind je die op de dag zelf dan wel bij Escape Room Rijswijk. De escape room organiseert een avond speciaal voor singles. Samen met andere vrijgezellen word je opgesloten in een escape room. Dat moet wel een spannende avond worden...

Tip 3: Rendez Vous - Museum Prinsenhof, Delft

Museum Prinsenhof in Delft staat woensdag helemaal in het teken van de liefde. Ontdek de mooiste liefdesverhalen uit het museum tijdens een verrasende avond, samen met je geliefde.

Tip 4: Valentijnsconcert aan zee - Scheveningen

In het Zuiderstrandtheater in Scheveningen wordt op 14 februari een Valentijnsconcert gehouden: Zilte Zoenen. Opera, musical, kleinkunst, muziek uit films en nog veel meer, begeleid door het Residentie Orkest.

Tip 5: Salsa in de Boterwaag - Den Haag

Get on you dancing shoes… Valentijnsdag valt samen met de wekelijkse salsa-avond in de Boterwaag. Een mooie manier om je dag swingend af te sluiten. Kijk voor inspiratie vooral van te voren nog een keer naar Dirty Dancing...

Tip 6: Leids Cabaret Festival - Leiden

Veel mensen vinden humor belangrijk in een partner. Bij het Leids Cabaret Festival, dat van 12 tot en met 17 februari plaatsvindt, kun je meteen testen of je date en jij daarin wel op één lijn zitten.

Tip 7: Dineren tussen de vissen - Sea Life, Scheveningen

Bij Sea Life worden er eenmalig tafels naast het aquarium gezet, zodat je tijdens een driegangendiner een wel erg bijzonder uitzicht hebt. Geen zorgen, er staat geen vis op het menu. En mocht de avond tegenvallen, voer je je date gewoon aan de piranha's.

Tip 8: Valentijn Special Cinema Gouda - Gouda

De bioscoop in Gouda ontvangt jou en je date graag voor een speciale vertoning van de film Fity Shades Freed, inclusief drankje en 'love dessert'. Rode oortjes door deze film zijn gegarandeerd, dus misschien wat te gewaagd als eerste date...

Tip 9: Valentijnsdiner in Hotel Des Indes (+WIN) - Den Haag

Hotel Des Indes organiseert een uitgebreid Valentijnsdiner van vier gangen. In romantische setting natuurlijk, met zelfs een violist aan tafel. Voor wie nog een stapje verder wil gaan, heeft Omroep West een mooie winactie. Op onze Facebookpagina kun je een super deluxe arrangement winnen, inclusief overnachting.