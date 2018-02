Deel dit artikel:











IJsbanen in De Lier en Ammerstol weer dicht na eerste warme zonnestralen Vannochtend kon er nog geschaatst worden op de ijsbaan in De Lier. (Foto: Mariëlle Bakker) Vannochtend kon er nog geschaatst worden op de ijsbaan in De Lier. (Foto: Mariëlle Bakker)

DE LIER - De schaatsen kunnen weer opgeborgen worden. De twee ijsbanen die dinsdagochtend open gingen moeten weer sluiten omdat het ijs te zacht is geworden. De zon is tevoorschijn gekomen en het temperatuur kwam boven het vriespunt. En dus is het uit met de ijspret.

IJsclub Hard Gaat-ie uit De Lier tweette dinsdagmiddag over het zachte ijs en bij IJsclub Vooruitgang in Ammerstol gingen ze al om twaalf uur dicht. Het wordt dus nog even afwachten maar dinsdagavond gaan de ijsmeesters weer de hele nacht dweilen. IJsclub Vooruitgang is van plan om dinsdagavond gewoon weer open te gaan, mocht het ijs weer aandikken.



Ondanks de teleurstelling van enthousiaste schaatsers wordt op social media positief gereageerd op het harde werk van de ijsmeesters om de ijsbanen de hele nacht te sproeien en te dweilen. Op de Facebookpagina van Vooruitgang zeggen mensen de ijsbaan binnenkort snel weer te bezoeken.



