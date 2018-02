Duidelijk beeld van man die Haagse trambestuurster aanvalt

DEN HAAG - Een trambestuurster van HTM is flink mishandeld nadat ze twee mannen aansprak omdat ze in de tram bezig waren om een joint te draaien. Eén van hen heeft de vrouw bespuugd en harde vuistslagen gegeven, waardoor ze gewond is geraakt. Er zijn duidelijke bewakingsbeelden van de verdachte.

De 38-jarige vrouw rijdt op zondag 28 januari op lijn 9 richting Vrederust in Den Haag. Rond 22.40 uur stappen bij de halte Wouwermanstraat twee mannen in. Eén van hen heeft een gedraaide joint bij zich en de bestuurster geeft aan dat hij hem niet mag opsteken in de tram. Dat doet hij dan ook niet.

De ander moet zijn joint nog draaien. Hij stalt al zijn spullen uit op de stoel en gaat aan de slag. Hierdoor verspreid er een sterke wietlucht door de tram en de bestuurster krijgt daar last van, omdat de twee vlakbij haar cabine zitten. Ze vind het niet nodig dat zij en de andere passagiers in de stank zitten. Bij de halte Anna Bijnslaan zet ze de tram stil en spreekt de mannen aan.



Schelden, spugen en slaan

Ze vraagt of ze niet kunnen wachten met het draaien van de joint tot ze thuis zijn. Het valt niet in goede aarde. Eén van de mannen scheldt haar uit en wijst naar de sticker met huisregels. Daarop zou niet staan dat je geen joint mag draaien in de tram. Ze vraagt of ze willen uitstappen, maar dat doen ze niet.

De trambestuurster vindt het genoeg en zoekt contact met de verkeerscentrale voor hulp. Dan besluiten de twee om toch maar uit de tram te stappen. In het voorbijgaan spuugt de verdachte naar de vrouw. Ze wil hem beetpakken om hem in de tram te houden tot haar collega’s en de politie er zijn, maar meteen daarna geeft hij haar een aantal harde vuistslagen tegen haar hoofd. Dan rennen ze weg, richting de kruising Melis Stokelaan/Moerweg.



Gewond aan gezicht

Het slachtoffer heeft verschillende verwondingen aan haar gezicht opgelopen: een bult, een dik oog en een zwelling bij haar neus. Haar arts verwacht dat ze geen blijvend letsel overhoudt aan de mishandeling. De emotionele schade is groter: ‘Ik ben boos. Op mezelf, had ik mijn mond maar gehouden. Boos op die twee mannen’, zo beschrijft ze haar gevoel.

‘Ik heb toen ik thuis kwam huilend onder de douche gestaan. Door die rochel op mijn gezicht voelde ik me zo vies. En nog voelt het af en toe alsof het op mijn gezicht zit. Het is zo minderwaardig als iemand dat doet. Ik ben bang om te gaan werken, bang dat ik ze weer tegen kom. Ik ben nooit bang geweest. Ik werk al 9 jaar op de tram en voelde me altijd veilig op mijn werk. Maar dat is weg, die veiligheid is weg, ze hebben dat uit me geslagen.’



Duidelijke beelden

De verdachte die de vrouw heeft bespuugd en geslagen, is duidelijk in beeld in de tram. Hij is rond de 20 jaar oud en draagt een jas met een legerprint en een blauwe trainingsbroek van Adidas. De man is ook gefilmd terwijl hij wiet koopt bij een coffeeshop, vlak voor de mishandeling. Ook op die beelden is hij goed te zien.

De andere man is onherkenbaar gemaakt op de beelden, omdat hij niet heeft meegedaan aan de mishandeling. De politie komt wel graag met hem in contact als getuige. Ook andere passagiers van tram 9 die de mishandeling hebben gezien, maar die nog niet met de politie hebben gesproken, worden gevraagd om zich te melden.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem