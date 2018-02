Deel dit artikel:











Pinpas gestolen bij gewelddadige straatroof in Den Haag De verdachte. Beeld: Politie

DEN HAAG - Een 36-jarige man is het slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof, waarbij onder andere zijn pinpas is gestolen. De politie heeft de verdachten van de beroving aangehouden, maar is nog op zoek naar een man later contactloos heeft betaald met de pas van het slachtoffer.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 6 februari. Meer zaken zijn hier te vinden. De man loopt op zaterdag 2 september rond 02.30 uur door het Helena van Doeverenplantsoen in Den Haag. Plotseling krijgt hij een harde klap op zijn achterhoofd. Hij draait zich om en ziet twee mannen. Direct krijgt hij een enorme vuistslag tegen zijn oogkas en hij valt op de grond. Eén van de mannen trapt hem tegen zijn lichaam en hoofd. Het gaat er hard aan toe en gaat door tot het slachtoffer bloed in zijn mond proeft.

Persoonlijke spullen De twee mannen zijn op zijn persoonlijke spullen uit. Ze doorzoeken zijn zakken en vinden een telefoon, wat geld, sleutels en een bankpas. Op het moment dat de twee de spullen hebben, rennen ze weg. Het slachtoffer blijft gewond achter en hij kan zich alleen nog herinneren dat hij wakker wordt in het ziekenhuis. Daar blijkt dat er vier boventanden kapot zijn en hij heeft de nodige blauwe plekken en kneuzingen opgelopen.

Pinnen met gestolen pas Na de beroving wordt er contactloos betaald met de pas van het slachtoffer. Dit wordt niet gedaan door één van de mannen die zijn aangehouden als verdachten van de straatroof. De politie wil graag weten wie de pinner is en hoe hij aan de pas komt.

