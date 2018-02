Postbode beroofd van envelop met nieuw aangevraagde bankpas

DEN HAAG - Terwijl een postbode zijn vaste wijk in Den Haag loopt, wordt hij met geweld beroofd van een specifiek poststuk. Daar blijkt een nieuwe bankpas in te zitten. De rekeninghouder heeft die niet aangevraagd en weet van niets. Omdat niet meteen duidelijk is wat er precies is gestolen, lukt het drie mannen om met de pas veel geld van de rekening te halen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 6 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De postbode loopt op zaterdagochtend 16 december over de Sportlaan in Den Haag. Er komt een man op hem af, die vraagt of hij post heeft voor een bepaald huisnummer. Dat heeft de postbode wel, maar dat mag hij niet zomaar afgeven. Daarom vraagt hij of de man de voordeur van het huis wil openen om aan te tonen dat hij daar woont. Pas dan kan hij hem de post geven.

De man rommelt wat met een sleutel bij de deur, maar al snel blijkt dat hij die niet open krijgt. Plotseling komt hij op de postbode af en trekt het poststuk uit zijn handen. De postbode geeft zich niet gewonnen, pakt het terug en er volgt wat getrek aan de post, totdat het slachtoffer een trap in zijn buik krijgt en hij op de grond valt. Alle post valt ook op de grond. Zijn belager pakt alsnog dat ene poststuk en gaat er vandoor richting de Kruisbeklaan.



Nieuwe bankpas

De postbode slaat alarm bij het huis waar de gestolen envelop bezorgd had moeten worden. De bewoner heeft geen idee wat er precies is gestolen. Pas later blijkt dat het een nieuwe bankpas is, die helemaal nooit door hem is aangevraagd. De politie doet onderzoek naar de manier waarop dit is gegaan.

Kennelijk is ook de pincode in handen van de daders, want nog dezelfde dag worden er met de pinpas aankopen gedaan bij een vestiging van Mediamarkt in Amsterdam. Op zondag 17 december komen twee andere mannen in beeld bij het GWK bij station Amsterdam Amstel. Zij halen daar geld en maken daarbij ook gebruik van de nieuwe pas. De politie wil graag weten wie de drie mannen zijn.



Signalement berover

Van de man die de postbode heeft beroofd, is een signalement. Het is niet bekend of hij ook in beeld is bij de transacties met de pas. Het gaat om een man met een donkere huidskleur. Hij is 20 tot 25 jaar oud en tussen de 1.80 en 1.85 meter lang. De man is atletisch gebouwd en sprak Nederlands zonder accent. Hij droeg een zwarte parkajas met een capuchon, een strakke blauwe spijkerbroek en witte sneakers.



Herkent u de mannen die de pas gebruiken?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem