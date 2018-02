Kringloopwinkel Oegstgeest leert ‘verborgen schatten’ herkennen

OEGSTGEEST - Vrijwilligers van de nieuwe SOEK-kringloopwinkel in Oegstgeest krijgen een wel heel opmerkelijke cursus: ze leren hoe ze spullen van waarde leren herkennen. Marcel Brouwer, een kunsthistoricus die ook weleens meewerkt aan het TV-programma 'Tussen Kunst en Kitsch', geeft zulke cursussen door het hele land. Nu is hij dus in Oegstgeest.

De SOEK-kringloopwinkel aan de Endegeesterstraatweg is nog maar net open. Alle spullen staan netjes gesorteerd in de schappen en de medewerkers hebben zichtbaar hun best gedaan om alles zo goed mogelijk te presenteren aan de bezoeker. Alleen ontbreekt het de vrijwilligers vaak aan de nodige kennis om de zogenaamde ‘krenten in de pap’ goed te herkennen.

‘We leren heel veel van Marcel’, zegt Sandra de Roos van de kringloopwinkel. ‘Hij is echt een wandelende encyclopedie als het om kunst en design gaat.’ Bijzondere dingen komen wel degelijk binnen bij kringloopwinkels, zegt kunsthistoricus Brouwer. ‘Bij een kringloopwinkel in Naarden is laatst een werk gevonden dat was ondertekend door Piet Mondriaan.’



Design

Dat een werk van zo’n groot kunstenaar wordt gevonden is zeldzaam, maar er komen uit inboedels ook wel designspullen mee uit de jaren ’60 en ’70, weet Brouwer. ‘Bijvoorbeeld die mooie teakhouten stoeltjes uit Denemarken of de Tomado metalen wandrekjes in verschillende kleurstellingen.’