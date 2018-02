Politiemol uit Zoetermeer lekte informatie over 31 mensen en meerdere kentekens

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie denkt dat een corrupte Haagse politierechercheur tegen betaling informatie doorgaf over 31 mensen. Verder zou de 36-jarige Ricardus V. hebben gelekt over een opsporingsonderzoek, meerdere kentekens en een adres. Dat bleek dinsdag tijdens een zogenoemde regiezitting.

Politierechercheur Ricardus V. uit Zoetermeer zou bijna anderhalf jaar lang informatie uit politiesystemen hebben gelekt. Er stonden dinsdag ook twee medeverdachten terecht; Sebastiaan van der E. en Melvin van de K. Zij zouden hebben gefungeerd als tussenpersoon.

Volgens het OM zocht V. informatie op in de politiesystemen op verzoek van Melvin van de K. Die stond weer in contact met Sebastiaan van der E. En die speelde de informatie vervolgens tegen betaling weer door aan criminelen. De twee medeverdachten waren aanwezig in de rechtbank, politiemol Ricardus V. was er niet.



Lek in politieonderzoek

De zaak kwam aan het rollen toen bleek dat er was gelekt in een zaak die rechercheur Ricardus V. en zijn collega's onderzochten. De collega's werden achterdochtig en de politie startte een onderzoek naar het lek. 'V. bleek het lek te zijn, hij speelde de informatie uit dat onderzoek door, zo liep hij tegen de lamp,' zegt het OM.

De advocaat van Ricardus V. liet weten dat zijn cliënt niet betaald kreeg voor de informatie. Ook zegt V. medeverdachte Sebastiaan van der E. niet te kennen. De drie verdachten hebben allemaal enkele weken vastgezeten, maar zijn inmiddels weer vrij.



Onderzoek afgerond

Het onderzoek naar de politiemol en de twee medeverdachten is afgerond, vertelde de officier van justitie tijdens de zitting. Er worden op verzoek van de advocaten nog enkele getuigen gehoord. Daarna volgt de inhoudelijke behandeling van de zaak.