Alaaaaaf! Boskoop druk met papier-maché voor carnavalsweekend

BOSKOOP - Nog een paar dagen en dan barst het carnaval weer los. In Boskoop zijn ze er al bijna klaar voor. Het dorp loopt warm voor de grote carnavalsoptocht, die zaterdagmiddag wordt gehouden. Op veel plekken wordt nog hard gewerkt aan de praalwagens.

Onder meer bij carnavalsvereniging De Krooshappers, die ook verantwoordelijk is voor de organisatie van de optocht, zijn deze week nog veel mensen in touw. ‘Wij hebben een trein gebouwd en die is eigenlijk als een plumpudding in elkaar gezakt’, vertelt Marc Vergeer, een van de bouwers.

Bij De Krooshappers maken ze de prinsenkar, die komend weekend voorop rijdt. En vanwege het 44e jubileum is gekozen voor twee prinsen carnaval. Samen met een jeugdprins, twee hofdames en een jeugdhofdame zijn zij hét gezicht van Kwakveen, zoals Boskoop in deze periode wordt genoemd.



'Kleurrijk en spectaculair'

‘Het wordt een knallende optocht’, zegt Prins Kanarie, oftewel Arie Vermeulen. ‘We bestaan 44 jaar en we verwachten dat veel karren in dat thema zullen zijn. Het wordt heel kleurrijk en er wordt altijd spectaculair gebouwd in Boskoop. Veel muziek erbij, dus dat is helemaal mooi.’

De carnavalsoptocht trekt zaterdagmiddag door het centrum van Boskoop. Traditioneel staan er dan zo’n 10.000 mensen langs de kant om de stoet te bekijken.