Gemeente Den Haag: Deetman kreeg geen geld voor zijn werk bij ADO

DEN HAAG - De Haagse oud-burgemeester Wim Deetman heeft in zijn periode van april 2016 tot juni 2017 als commissaris bij ADO geen vergoeding ontvangen. Het was in de tijd dat hij actief was bij de voetbalclub vastgelegd dat de commissarissen geen ‘bezoldiging’ ontvingen voor hun werkzaamheden. Waar het bedrag van ruim een ton dan wel naartoe ging wordt vooralsnog niet duidelijk.

Dat Deetman geen geld kreeg staat in een brief van de Haagse wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën) aan de gemeenteraad. Enige tijd geleden ontstond beroering in de voetbalwereld nadat duidelijk werd dat de club een recordbedrag van 133.000 euro had betaald aan de raad van commissarissen.

Volgens Voetbal International zou het in de geschiedenis van het betaald voetbal niet eerder zijn voorgekomen dat een Eredivisieclub zoveel geld kwijt was aan een raad van commissarissen (RvC). Bijvoorbeeld bij Ajax, Feyenoord en PSV ontvangen de toezichthouders geen vergoeding.

De reden voor het hoge bedrag was volgens ADO-directeur Mattijs Manders dat het een ‘bijzonder jaar’ was. Dit vanwege het conflict met de Chinese eigenaar, waarna een de Ondernemingskamer een nieuwe voorzitter van buiten liet aanstellen, Ben Knüppe.



Ook niet om geld gevraagd

Manders wilde tegenover het voetbalblad niet zeggen of hij dan ook dat geld kreeg. Maar de gemeente maakt nu duidelijk dat het niet de oud-burgemeester was die geld ontving. De wethouder: ‘Het college hecht er waarde aan om te benadrukken dat de door de gemeente voorgedragen commissaris, de heer Wim Deetman, nimmer enige vergoeding voor eigen werkzaamheden heeft ontvangen of hierom heeft gevraagd.’

Naast Deetman en Knüppe was Martin Jol ook enige tijd commissaris bij de club. Maar de oud-trainer was dat ook in de periode dat de gemeente nog aandeelhouder was. Dat betekent dat het bedrag van 133.000 euro naar (een van) de huidige commissarissen Knüppe en Wang Hui - ook de eigenaar van de club - moet zijn gegaan.



Minder gedetailleerd

Al sinds 2008 wordt de Haagse gemeenteraad met regelmaat op de hoogte gehouden van de financiële ontwikkelingen bij de club. Omdat de gemeente nu geen aandeelhouder meer is, gebeurt dat iets minder gedetailleerd.

Uit de gegevens die nog wel naar de gemeenteraad worden gestuurd, blijkt dat de verwachting is dat ADO dit seizoen een negatief resultaat van 4,5 miljoen euro heeft begroot. Dat was destijds ook de reden dat de gemeente de aandelen afstootte. Den Haag wilde niet verantwoordelijk zijn voor een begroting met veel onzekerheden. Wel blijkt, aldus De Bruijn, dat het verwachtte negatieve resultaat ‘iets positief’ kan worden bijgesteld vanwege transferinkomsten.



Discussie over onderhoud

De Bruijn stelt ook dat de gemeente in september vorig jaar de huur voor het stadion heeft ontvangen. ADO huurt dat voor een bedrag van 1,2 miljoen euro per seizoen. Hij verwacht nog wel een discussie met de club over wie in de toekomst opdraait voor het onderhoud.

De gemeente brengt op dit moment alle werkzaamheden in het stadion in beeld. De wethouder: ‘Dit heeft tot doel om te bezien of een eventuele herverdeling van onderhoudswerkzaamheden voor het stadion tussen huurder en verhuurder gewenst is. Deze mogelijke herverdeling van taken zal besproken moeten worden tussen partijen en zou tevens kunnen leiden tot een herverdeling van kosten en daarbij behorende aanpassing van de jaarhuur voor het stadion.’