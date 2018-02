Startsein voor restauratie De Paauw in Wassenaar

WASSENAAR - Wethouder Freddy Blommers heeft in Wassenaar het startsein gegeven voor de restauratie van Raadhuis De Paauw. In het bijzijn van het voltallige college van B&W en enkele raadsleden haalde hij symbolisch de laatste pauw van de voorgevel.

De vijf pauwen evenals de zinken beelden zijn tijdelijk verhuisd naar het restauratieatelier. Net als de buitenkant van het huis worden de ornamenten gerestaureerd en krijgen de kleuren van de eerste helft 19e eeuw terug.

De restauratie van het rijksmonument wordt uitgevoerd in fases. Eerst wordt de achterzijde van de buitenplaats opgeknapt. 'Goed om te zien dat de uitvoering eindelijk is begonnen', zegt wethouder Blommers. 'We pakken de restauratie grondig aan. De bedoeling is dat mensen ook over vijftig jaar ook nog van De Paauw kunnen genieten.'



Park wordt opgeknapt

Ook in het park zijn de werkzaamheden in volle gang. Eerst worden bomen en struiken verwijderd. De kap is nodig om ruimte te maken voor bloeiende planten zoals azalea en bruidsbloem en sierbomen zoals gouden regen en magnolia. Met de nieuwe aanplant worden de ontstane open ruimtes op historische wijze hersteld.

LEES OOK: Man wordt onwel en ramt muur