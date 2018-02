Scholieren willen WiFi-boom in Singelpark Leiden

LEIDEN - Leerlingen van het Leonardo College willen dat er een zogenaamde WiFi-boom komt in het Leidse Singelpark. Bij de WiFi-boom kun je dan online, muziek luisteren en tegelijkertijd vrienden ontmoeten. De 'bladeren' van de boom zijn zonnepanelen zodat de boom ook nog eens klimaatneutraal is.

Het gebied bij het Papegaaisbolwerk waar de WiFi-boom moet komen is onderdeel van het zogenaamde Singelpark. Dat is een kilometers lang stadspark langs de singels van Leiden dat nu in ontwikkeling is.

Op uitnodiging van de Stichting Vrienden van het Singelpark mogen de leerlingen uit 5-vwo meedenken met de ontwikkeling van het Singelpark.



Leerproject voor jongeren

De jongeren leren hoe ze een project moeten opzetten en hoe ze dat moeten financieren. De Stichting Vrienden van het Singelpark is blij met de input van jongeren. 'We betrekken graag heel Leiden bij de ontwikkeling van het Singelpark', zegt Leen Ooms van de Stichting. 'Maar jongeren zien we niet zoveel en door samen te werken met de school komen er toch goede ideeën.'

Het is de bedoeling dat de boom over een jaar of vijf staat. Maar dan moeten de leerlingen via crowdfunding wel voldoende geld binnenhalen en ook moet de gemeenteraad nog akkoord gaan.