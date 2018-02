Deel dit artikel:











Extra slaapplekken daklozen in verband met de kou Daklozenopvang Zilverstraat | Foto: ANP

DEN HAAG - Daklozen in Den Haag hoeven in deze barre omstandigheden niet buiten te slapen. Wegens de winterse weersomstandigheden kunnen daklozen gratis overnachten in de winteropvang van Stichting Schroeder van der Kolk en het Leger des Heils.

Er is extra opvang geregeld op twee locaties in de Zilverstraat en de Delagoastraat. Regulier is er sprake van ongeveer 125 bedden, nu zijn er zo'n 45 bedden bijgezet. Mensen die gebruik willen maken van de winteropvang, hoeven zich niet te legitimeren of over een zorgpas te beschikken. Ook de reguliere eigen bijdrage van 2 euro vervalt.