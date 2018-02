Stoeptegelgooier moet van OM jaar de cel in

Deel dit artikel:











GOUDA - Tegen een 27-jarige man uit Gouda is een jaar cel geëist, omdat hij een stoeptegel van 10 bij 15 centimeter tegen iemand zijn hoofd had gegooid. Dat gebeurde in september 2016 aan de Bernadottelaan in Gouda. Het slachtoffer hield er een flinke hoofdwond aan over en moest naar het ziekenhuis.

Het is tegen middernacht als het slachtoffer, een bewoner van een flat aan de Bernadottelaan, kabaal hoort op de galerij. Hij opent zijn voordeur om te zien wat er aan de hand is en krijgt direct een steen tegen zijn hoofd. Hij rent naar het trappenhuis, waar nog een tweede persoon staat. Als het slachtoffer een derde jongen ziet die zijn woning binnen wil gaan, rent hij terug. Ook deze jongen gooit iets naar hem, waardoor hij gewond raakt aan zijn knie. Het slachtoffer belt de politie en agenten weten al snel de 27-jarige Gouwenaar in de buurt aan te houden. De man is dronken. Het slachtoffer weet de Gouwernaar te herkennen, maar de andere twee herkent hij niet.

'In de val gelokt' Volgens de officier van justitie is het slachtoffer 'zonder enige aanleiding in de val gelokt'. Verder is duidelijk dat de verdachte een alcoholprobleem heeft en ook eerder veroordeeld is voor feiten die daarmee samenhangen. Wat het Openbaar Ministerie betreft, is er sprake van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en eist daarom een onvoorwaardelijke celstraf van een jaar.