Onze olympiërs: 'dj' Dylan Hoogerwerf heeft geen haast

WATERINGEN - Nog twee dagen en dan gaan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea van start met de openingsceremonie. We volgen de negen deelnemers uit onze regio nauwlettend. In aanloop naar Pyeongchang 2018 stellen we elke dag één van onze olympiërs aan je voor. Vandaag: shorttracker Dylan Hoogerwerf (22).

Als debutant op de Olympische Spelen worden er wellicht geen wonderen verwacht van de Wateringer. Maar collega's en coaches weten heel goed wat Hoogerwerf - half Surinaams - in zijn mars heeft. Dat mag de Nederlands kampioen shorttrack van 2017 laten zien in Zuid-Korea, waar hij in actie komt op de 500 meter en met het Nederlands team de relay (aflossing) rijdt.

Europees kampioen

Zijn voorkeur gaat uit naar de individuele sprintafstanden. 'Relay is interval, dat ligt mij niet helemaal lekker. Daar moet ik nog een stap in maken', laat de Westlander weten aan Schaatsen.nl. Hij moet naar eigen zeggen meer initiatief nemen, met name op de lange afstanden. 'Ik glijd achteraan mee en hoop op een gaatje waar ik tussendoor kan springen. Maar dat is wel een risico.'

Niettemin werd hij als onderdeel van de relayploeg - met onder anderen wereldtopper Sjinkie Knegt - vorig jaar én vorige maand Europees kampioen in Dresden. Zijn meest aansprekende resultaat als individuele shorttracker is een zilveren medaille op de 500 meter tijdens het EK in 2017. Het leverde hem de titel 'sportman van het jaar' in de gemeente Westland op.

'Mijn seizoen kan nu al niet meer stuk', aldus Hoogerwerf, die na zijn topsportloopbaan graag als dj aan de slag zou willen en daarom de artiestennaam DJ Diage heeft. 'Elke sporter wil de Spelen een keer meemaken en voor de medailles strijden. Als dat er dit jaar nog niet in zit, is dat geen ramp. Over vier jaar ben ik 26 en kan het ook nog. Natuurlijk ga ik er alles aan doen om er te staan, maar er is nog genoeg tijd.'

Schema