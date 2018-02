Attractiepark Duinrell stopt met verkoop energiedrankjes

De achtbaan Dragonfly in Duinrell in Wassenaar (Foto: ANP)

WASSENAAR - Duinrell doet energiedrankjes in de ban. Het pretpark neemt die stap nadat kinderartsen voor een verbod pleitten op de verkoop van de pepdrank, omdat deze te slecht is voor jongeren.

'De discussie over energiedrankjes is ook hier intern gevoerd. De directie van Duinrell en onze horecapartner La Place hebben uiteindelijk samen besloten om de drankjes uit de schappen te halen', aldus de woordvoerder. La Place verzorgt alle eet- en drinkgelegenheden in Duinrell.

Per wanneer de drankjes niet meer te krijgen zijn, wist de woordvoerder niet met zekerheid te zeggen. 'Vermoedelijk zijn de drankjes vanaf het nieuwe seizoen dat 24 maart start niet meer te verkrijgen'.

