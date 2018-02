Deel dit artikel:











Verdachte opgepakt na brandstichting in schuur Rijpwetering Brand in schuur Rijpwetering | Foto: AS Media

RIJPWETERING - Dankzij een oplettende getuige heeft de politie dinsdagavond een verdachte kunnen aanhouden voor brandstichting in een schuur aan de Pastoor van der Plaatstraat in Rijpwetering. Hij zag iemand wegrennen en zag tegelijkertijd dat er brand was in de schuur. De getuige belde direct de hulpdiensten.

De verdachte reed weg in een auto en kon naar aanleiding van het signalement al snel in de buurt worden aangehouden. Volgens een woordvoerster van de politie is de verdachte door ambulancepersoneel nagekeken voor rookinhalatie. Daarna is hij meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De 33-jarige man uit Leiderdorp is aangehouden voor brandstichting en zit nog vast. De brandweer wist het vuur snel te blussen. Het is nog onduidelijk wat precies de schade is aan de schuur. De recherche stelt een onderzoek in naar de brandstichting.