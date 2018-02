Deel dit artikel:











Carolien Brederije wint de Vrouw in de Media Award 2017 Zuid-Holland De Vrouw in de Media Award, kunstenares Ellen Buchwaldt (L) en Marga Miltenburg | Foto: ZijSpreekt

LEIDEN - De Leidse advocaat Carolien Brederije heeft de Vrouw in de Media Award voor Zuid-Holland 2017 gewonnen. Ze heeft zich in 2017 volgens 22 procent van de stemmers het beste in de media geprofileerd. De Haagse zeilster Marit Bouwmeester eindigde met 14 procent op de tweede plaats. Leontine Smith, van Smith Communicatie uit Den Haag, kreeg 13 procent van de stemmen en werd daarmee derde.

Carolien Brederije wordt geroemd om haar originaliteit en haar bijdrage aan het doorbreken van stereotiepe rolpatronen. Volgens de stemmers is zij zowel online als offline een ambitieuze slimme vakvrouw. Ze wordt gezien als een goedgebekte en originele advocaat die heldere communicatie en humor goed weet te combineren. Vorig jaar won Omroep West-presentatrice Debby Roukens de Vrouw in de Media Award Zuid-Holland. De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt van Marga Miltenburg. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden. Alle prijswinnaars ontvangen een beeld gemaakt door kunstenares Ellen Buchwaldt. LEES OOK: Debby Roukens wint regionale Vrouw in de Media Award