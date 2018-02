West Wekker: Duinrell boycot energiedrankjes en zware mishandeling HTM-bestuurster

REGIO - Goedemorgen! Het is alweer woensdag! Het belangrijkste nieuws uit jouw regio lees je in de West Wekker.

1. Attractiepark Duinrell stopt met verkoop energiedrankjes

Duinrell stopt met de verkoop van energiedrankjes. Dat doet het pretpark na de oproep van kinderartsen om de pepdrankjes te verbieden.

2. Twee gewonden bij zware mishandeling, vier verdachten op de vlucht

In een café aan de Hoefkade in Den Haag zijn twee mensen zwaar mishandeld. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar vier verdachten. Die sloegen na de mishandeling op de vlucht.

3. Duidelijk beeld van man die Haagse trambestuurster aanvalt

Een trambestuurster van de HTM is flink mishandeld nadat ze twee mannen aansprak omdat ze in de tram bezig waren om een joint te draaien. Eén van hen heeft de vrouw bespuugd en harde vuistslagen gegeven. In Team West zijn bewakingsbeelden vrijgegeven.

4. Carolien Brederije wint de Vrouw in de Media Award 2017 Zuid-Holland

De Leidse advocaat Carolien Brederije heeft de Vrouw in de Media Award voor Zuid-Holland 2017 gewonnen. Ze kreeg 22 procent van de stemmen. Vorig jaar wist Omroep West-presentatrice Debby Roukens de prijs te winnen.

Weer

Het is overwegend zonnig, al drijft er ook wat sluierbewolking over. Het blijft met een maximumtemperatuur van rond de 2 graden fris. Er waait weinig wind.

Vanavond op TV West: De Collega's

In de serie De Collega's lopen deze mensen een dagje mee met een regiogenoot die hetzelfde beroep uitoefent. De Syriër Aiman Gladban is 40 jaar, woont is Sassenheim en is twee jaar geleden naar Nederland gevlucht. In Damascus was Aiman eigenaar en kok van verschillende succesvolle restaurants. Hij ontmoet op Scheveningen zijn Italiaanse Haagse evenknie, Damiano d'Alba.