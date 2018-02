Twee gewonden bij zware mishandeling, vier verdachten op de vlucht

Ambulancebroeders helpen een slachtoffer op de Hoefkade in Den Haag (Foto: Regio 15)

DEN HAAG - In een café aan de Hoefkade in Den Haag zijn dinsdagavond twee mensen zwaar mishandeld. Dat meldt de politie. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Vier verdachten zijn na de mishandeling op de vlucht geslagen. De politie is nog naar hen op zoek. In eerste instantie dacht de politie dat er mogelijk was geschoten, maar dat bleek niet het geval.

Wat er precies is gebeurd kon de politie nog niet zeggen. De omgeving van het café is afgesloten vanwege het onderzoek. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is onbekend.

