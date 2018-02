Clownsbeeld uit café gestolen en vernield: 'Hij was van mijn overgrootopa...'

OEGSTGEEST - Het was een blikvanger in café De Gouwe in Oegstgeest. Het antieke beeld van een clown, ter grootte van een bierkrat. Dit weekend werd hij gestolen. Tot verdriet van kroegeigenaar Chris Schollaardt. Het was namelijk een familiestuk. Onvervangbaar.

'Normaal staat het beeld hier op de piano', vertelt Schollaardt. 'Afgelopen weekend was er hier echter feest en daarom was 'ie op het biljart gezet. Op camerabeelden is te zien dat op erotische wijze met de clown door de zaal is gedanst en dat mensen er daarna mee naar buiten gingen.'

Schollaardt zette een bericht over de verdwijning van het beeld op zijn Facebook, met het verzoek of de daders zich zouden willen melden. 'Hij is namelijk van mijn overgrootopa geweest.'



In duizend stukken

Daarop kreeg hij een privéberichtje terug. 'Een jongen bood excuses aan namens zijn vrienden en vertelde dat het beeld was gevallen. Wel in duizend stukken. Via Marktplaats hebben ze een nieuwe op de kop getikt.' Vrijdag zou dit beeld bezorgd moeten worden. 'Ik hoop maar dat dit dezelfde is...', verzucht Schollaardt. 'Op Marktplaats zie ik niet zo'n zelfde staan...'