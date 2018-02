Deel dit artikel:











Er kan weer geschaatst worden, vandaag in De Lier, Ammerstol én Boskoop De schaatsbaan van Hard Gaat-ie in De Lier woensdagochtend. (Foto: Twitter Hard Gaat-ie)

DE LIER - Er kan ook deze woensdag geschaatst worden op de ijsbaan van 'Hard Gaat-ie' in De Lier. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn weer veel vrijwilligers beziggeweest om de baan weer helemaal schaatsproof te maken. De ijsbaan in Ammerstol gaat om 09.00 uur ook weer open, die in Boskoop is vandaag voor het eerst open.

'De baan ligt er nu schitterend bij', vertelt een trotse Wim van den Berg. Hij is voorzitter van ijsvereniging Hard-Gaat ie. 'Dinsdagavond om 19.30 uur zijn de eerste twee vrijwilligers begonnen met het opspuiten van het ijs. Eerst is er natuurlijk gekeken of het ging vriezen en daarna is er de hele nacht doorgewerkt.' Dinsdag ging de ijsbaan in De Lier voor het eerst open, maar aan het begin van de middag moest de baan weer dicht vanwege de felle zon. 'Op het moment dat de zon doorkomt, moet je een keuze maken. Anders is je baan helemaal kapot. Maar vandaag gaan we er weer voor. Iedere dag is er één'. LEES OOK: IJsbanen in De Lier en Ammerstol als eerste in de regio open