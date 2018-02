'Schud elkaar minder de hand, maar boks en glimlach vriendelijk', advies huisarts tegen griepvirus

LEIDEN - Het griepvirus treft veel mensen in de regio. Vooral veel kinderen en 65-plussers zijn ziek. De epidemie brak in december uit en houdt ook in februari aan. Je kunt hopen dat het virus jou niet treft, maar je kunt ook wat doen om te voorkomen dat je het oploopt. De Leidse huisarts Walter Schrader geeft een aantal tips.

'Veel mensen hoesten in de hand,' weet Schrader. Dat is niet handig, want die hand gebruiken ze de rest van de dag ook bij het begroeten van andere mensen en ze brengen die ook naar hun gezicht. 'Zo geef je het virus door,' legt de huisarts uit. 'Hoest daarom in je mouw.'

Het is verder belangrijk goed je handen te wassen, evenals deurkrukken en kranen. 'Je kunt beter een boks geven aan elkaar als groet', adviseert Schrader. 'Of knik elkaar vriendelijk toe.'



Speciale waarschuwing

Een speciale waarschuwing geeft Schrader aan mensen met een verlaagde weerstand, zoals kinderen, ouderen, mensen met een long- of hartziekte of diabetes. 'Want als die de griep krijgen en er komt een bacterie overheen, kunnen ze een longontsteking krijgen. Dan ben je nog veel verder van huis.'

Gemiddeld duurt een griepepidemie acht weken. Op dit moment waart het virus al zes weken rond. 'En het aantal griepgevallen is fors', benadrukt de Leidse huisarts. 'Je spreekt van een epidemie bij meer dan vijftig griepgevallen. Daar zitten we ruim drie keer boven.' Het lijkt dus nog lang niet voorbij. In 2013 duurde de griepepidemie liefst achttien weken. Maar dat was wel een recordjaar.

