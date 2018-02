DEN HAAG - Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe crimineel uw tandenborstel is? Het lijkt een rare vraag. Toch kan er reden zijn die te stellen.

Want u maakt gebruik van het internet, anders zag u mij niet. Maar het kan zijn dat op dit moment ook uw printer, koelkast of zelfs tandenborstel ‘online’ zijn. Ik heb het dan over ‘the internet of things’. Het fenomeen dat steeds meer apparaten een eigen verbinding hebben met het internet.

Printers die zelf nieuwe inktpatronen bestellen, koelkasten die pakken melk laten aanrukken, tandenborstels met een eigen website die uw poetsgedrag in grafieken weergeven. Dat soort ongein. Hartstikke hip natuurlijk. En mogelijk ook gevaarlijk. Want dit zijn allemaal kleine computers, alleen zijn ze zelden goed beveiligd.

Laat me raden naar de beveiligingscode van uw draadloze printer: ‘0000’? Ook voor online apparaten geldt dat weinig mensen de moeite nemen om de fabriekscode te wijzigen. Want het is toch maar een … puntje-puntje-puntje. Dus wat kan er fout gaan?

Nou, ik zal u een concreet voorbeeld geven. Een tijdje terug hebben we een 19-jarige Haagse jongen aangehouden. Die wordt ervan verdacht dat hij zich via internet toegang heeft verschaft tot zulke apparaten en daarmee zijn eigen botnet heeft gebouwd. Een netwerk van zombie-computers/apparaten dat hij inzette om DDoS-aanvallen uit te voeren. U weet wel, van die aanvallen waarvan onlangs onze banken en Belastingdienst zo’n last hadden.

Dus vandaar mijn vraag: hoe crimineel is uw tandenborstel? Want zonder dat u het weet kunnen slecht beveiligde apparaten worden ingezet voor zo’n botnet. Gisteren was het Safer Internet Day, een wereldwijde dag waarop aandacht wordt gevraagd voor een veiliger internet. Dat is geen overbodige luxe. Niet voor overheden, maar ook niet voor gebruikers en fabrikanten.

Ik heb bij deze mijn bijdrage aan die Dag geleverd. Want misschien denkt u straks – als u zo’n kek zelfdenkend apparaat wilt aanschaffen - wel aan mijn vlog. Dat zou mooi zijn. Want ook hier geldt: geniet, maar doe het met mate. En wijsheid.

