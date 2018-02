Deel dit artikel:











Man bedreigd met wapen en beroofd (Foto: John van der Tol)

DELFT - Een 51-jarige man is maandagavond beroofd in de Latijns-Amerikalaan in Delft. Dit gebeurde rond 21.00 uur. Dat maakte de politie dinsdag bekend.

Twee onbekende mannen spraken het slachtoffer aan en bedreigden hem vervolgens met een wapen. Hij moest zijn geld afgeven. Daarna gingen de mannen er vandoor. De recherche vraagt getuigen zich te melden. Volgens de politie zijn de verdachten twee donkere mannen. Ze worden tussen de 20 en 30 jaar oud geschat. Eén van de mannen droeg een wit petje. Eén van de verdachten zou ongeveer 1,80 meter lang zijn. De tweede verdachte is iets kleiner.