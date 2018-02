Grote drukte verwacht bij knipdag bastaardsatijnrups

WESTLAND - Westlanders lijken massaal belangstelling te hebben voor de 'knipdag' op 17 februari om de nesten van de bastaardsatijnvlinders aan te pakken. Volgens de afdeling Delfland van de Natuurhistorische Vereniging, die de dag organiseert, zijn er al minstens 150 mensen die mee willen doen.

Vanwege de grote belangstelling stelt de organisatie een deelnemerslimiet in. Er kunnen maximaal 40 mensen aan de knipdag deelnemen. Deze mensen moeten zich, in tegenstelling tot voorheen, nu ook aanmelden bij de afdeling Delfland.



Knipdag

De knipdag wordt georganiseerd om de grote hoeveelheid rupsen in de duinen bij Ter Heijde te bestrijden. Afgelopen zomer kreeg de reddingsbrigade tientallen klachten over de gevaarlijke rups. Wanneer men met het beestje in aanraking komt, ontstaat er jeuk en huidirritatie.

Het aantal deelnemers voor de knipdag wordt ingeperkt, omdat er beperkte begeleiding is. Ook is het gebied waar de nesten van de bastaardsatijnvlinder liggen kwetsbaar. 'We hebben in totaal maar 4 begeleiders die ieder 10 mensen onder hun hoede kunnen nemen,' vertelt Geert van Poelgeest, voorzitter van afdeling Delfland. 'Daarnaast kunnen we niet met 150 mensen door het kwetsbare gebied heen lopen.'



Niet alle nesten verdwijnen

De organisatie laat weten niet alle nesten te verwijderen. 'We willen graag dat de natuur ook zijn werk kan blijven doen en daarom is het belangrijk dat er nog wel wat nesten overblijven.'

Het advies aan de deelnemers is om stevig schoeisel te dragen en nauwsluitende kleding aan te trekken.