Overheid scoort meeste verkeersboetes op A4 en N211

REGIO - Het aantal boetes voor verkeersovertredingen is in 2017 iets gedaald, maar op een aantal wegen in onze regio wordt nog steeds naar hartenlust te hard gereden. De trajectcontrole op de A4 bij Leidschendam leverde de meeste boetes op: ongeveer een kwart miljoen automobilisten ging daar op de bon. Dat zijn er wel minder dan in 2016.

De drie flitscamera's bij de Wippolderlaan (de N211) in de gemeente Westland waren samen goed voor ruim 130.000 bekeuringen. Van deze drie scoort de camera ter hoogte van het tankstation-met-hamburgerrestaurant het beste: bijna 50.000 mensen reden daar harder dan de limiet van 50 kilometer per uur. Dat is wel iets minder dan vorig jaar.

In de Prinses Beatrixlaan in Delft wordt ook vaak te hard gereden: 44.000 keer ging daar iemand op de foto. De flitspalen met de minste bekeuringen staan op de Plaswijckweg in Gouda (165 boetes), in de Churchilllaan in Leiden (143) en bij de N207 ter hoogte van Rijnsaterwoude. Die laatste leverde maar drie foto's op, maar dat komt omdat die begin vorig jaar is weggehaald vanwege wegwerkzaamheden.

Wil je weten hoeveel keer de flitspaal bij jou in de buurt afging? Klik hier voor de hele lijst.