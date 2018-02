Kinderboerderij Gouda in geldnood; roep om structurele steun

GOUDA - Kinderboerderij De Goudse Hofsteden in Gouda kampt met grote geldproblemen. Als er volgens de organisatie geen structurele steun komt, moet de kinderboerderij waarschijnlijk binnen één jaar de deuren sluiten.

De boerderij komt jaarlijks structureel 30.000 euro tekort. Het is een nasleep van grote bezuinigingen na de crisis in 2012. 'Op alle instellingen werd destijds gekort door de gemeente,' vertelt beheerder Sandra Harkes. 'We hebben sindsdien alles op alles gezet om onze eigen broek op te houden.'



Adoptiedier

De organisatie deed mee aan tientallen wervingsacties, verbeterde haar horeca voor meer inkomsten en gaf bezoekers de kans een dier te adopteren. Dit zorgt er onder andere voor dat er jaarlijks zo'n 150.000 euro in het laatje komt. 'Iedereen probeert een steentje bij te dragen, maar het is helaas niet voldoende,' zegt Harkes.

De hoop ligt volgens haar nu bij de gemeente. 'We hopen er na de gemeenteraadsverkiezingen samen met een nieuwe coalitie uit te komen.'



Andere boerderijen

Het is niet de eerste keer dat een kinderboerderij kampt met ernstig geldtekort. In januari werd bekend dat ook Stichting Alphense Kinderboerderijen grote financiële problemen heeft. Op jaarbasis komt de stichting, die kinderboerderijen Boskoop, Zegersloot (beiden Alphen aan den Rijn) en De Contactweide (Boskoop) beheert, zo'n 20.000 euro tekort.