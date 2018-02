Deel dit artikel:











Minister moet opnieuw besluiten over een islamitische school Westland

DEN HAAG - Minister Arie Slob (CU) van Onderwijs moet een nieuw besluit nemen over de komst van de eerste islamitische basisschool in Westland. Dit besliste de Raad van State woensdag. De islamitische stichting Yunus Emre uit Den Haag had hier een rechtszaak over aangespannen. Slobs voorganger, staatssecretaris Sander Dekker, weigerde in 2016 nog toestemming te geven voor de school. Slob moet nu dus opnieuw beslissen.

Volgens Dekker waren er in Westland te weinig moslimkinderen in de basisschoolleeftijd. Hierdoor zou de stichtingsnorm van 257 leerlingen niet gehaald worden. De Raad van State zet daar nu vraagtekens bij. Volgens het rechtscollege is er een kans dat die norm wel wordt gehaald. Omdat het om een eerste islamitische school gaat moest Yunus Emre bewijs leveren dat zo'n school in Westland haalbaar is. Daarvoor werd Westland vergeleken met Maastricht, waar al zo’n school is.

'Maastricht niet zelfde als Westland' Staatssecretaris Dekker vond Maastricht geen goede vergelijking omdat daar meer moslims wonen dan in Westland, en keurde het verzoek daarom af. Yunus Emre voerde aan dat in Westland in verhouding veel meer basisscholieren wonen dan in het vergrijzende Maastricht. Volgens het Islamitische schoolbestuur wonen in Westland net zoveel basisscholieren met een moslimachtergrond als in de Limburgse hoofdstad. De Raad van State vindt nu dat onderwijsminister Slob dit alsnog moet onderzoeken, en dan een nieuw besluit moet nemen. Dat wil nog niet zeggen dat de school er dan wel kan komen, na een eventueel positief besluit moet de gemeente Westland ook nog een nieuw 'plan van scholen' opstellen.

'Binnen acht weken' Stichting Yunus Emre verwacht begin april een nieuwe beslissing van de minister, zo laat bestuursvoorzitter Abdelsadek Maas weten aan onze mediapartner WOS. De Raad van State heeft de minister geen termijn gesteld, maar Maas zegt: 'Wij verwachten dat dat maximaal zo'n acht weken zal duren.'

