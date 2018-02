'Triasboring' Westland is bijna op 4 kilometer diepte

Ketels in een bestaande aardwarmte-installatie (Beeld: Omroep West)

NAALDWIJK - De proefboring naar aardwarmte op grote diepte onder Naaldwijk nadert zijn ontknoping. Nog nooit eerder is er op vier kilometer diepte naar aardwarmte geboord. Andere boringen, onder meer in Den Haag, gingen tot twee kilometer diep. De warmte is nodig omdat tuinbouwbedrijven moeten overstappen van gas naar andere energiebronnen.

De vraag naar warmte in Westland is groot vanwege de productie van groente, fruit, planten en bloemen. Met aardwarmte kunnen kassen duurzaam verwarmd worden. Er zijn 49 glastuinbouwbedrijven aangesloten bij het zogeheten Trias-project. Het doel is om heet water uit de grond te halen zodat tuinders daar gebruik van kunnen maken voor de verwarming van hun kassen.

De aardlaag op vier kilometer diepte werd gevormd tijdens het zogeheten Trias-tijdperk, en is zo'n 250 miljoen jaar oud. Inmiddels is de boorkop op bijna 4000 meter diepte beland. Tot nog toe is de boring succesvol, al zijn er wat kleine tegenvallers geweest waardoor het project iets uitloopt.



Minder CO2

Het project heeft een productiecapaciteit van 25 tot 45 MegaWatt thermische energie. Ter vergelijking: dat is genoeg warmte voor 25.000 tot 40.000 huishoudens per jaar. Daarmee wordt 25 tot 40 miljoen kubieke meter gas bespaard en dat staat weer gelijk aan een uitstoot van 40.000 tot 64.000 ton CO2 die niet de lucht in gaat.

Half februari wordt gemeten hoe heet het water is dat uit de bron kan worden gehaald, omdat er bij het water af en toe wat gas naar boven komt is het mogelijk dat er soms een vlam te zien is. Als het goed is worden de eerste tuinders aan het einde van het jaar aangesloten op het aardwarmtenetwerk.



Meer aardwarmte

Er zijn al andere aardwarmtebronnen in Westland, onder meer in Honselersdijk. In Den Haag kwam een aardwarmtebron jarenlang niet tot exploitatie vanwege de crisis, maar dat project is nieuw leven ingeblazen. De gemeente Den Haag wil veel breder gaan inzetten op aardwarmte.