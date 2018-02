Voorbeschouwing ADO – Vitesse: 'Fitte Kanon terug in basisopstelling Groenendijk'

DEN HAAG - De kans is groot dat ADO-verdediger Wilfried Kanon donderdagavond zijn plek centraal achterin de verdediging van ADO Den Haag weer gaat innemen. De Ivoriaanse verdediger is terug van een kuitblessure en weer volledig fit.

Aaron Meijers keert na een wedstrijd schorsing terug in de basisopstelling. Dat gaat ten koste van Bas Kuipers. Voorin lijkt Erik Falkenburg zijn plek als linksbuiten terug te hebben. Daardoor neemt Elson Hooi plaats op de bank. Wilfried Kanon is dus weer fit en hij neemt zijn vertrouwde plek naast Tom Beugelsdijk weer in.



Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'Iedereen praat over Europees voetbal. Dat vind ik nogal ver gaan. Een half jaar geleden speelden wij nog om het lijf te redden. Zoveel is er niet veranderd. Malone en Havenaar zijn vertrokken en daar zijn Immers en Johnsen voor teruggekomen. Er staat niet opeens een groep die de subtop aanvalt, die even vijfde of zesde wordt.'

'Waar wij nu staan is al een enorme stap,' aldus Groenendijk, 'om stabiel te worden moeten we dit meerdere jaren doen. We willen niet in de problemen komen of een eendagsvlieg zijn als het gaat om meedoen om de play-offs. Dat willen we vaker doen. Ik blijf daar rustig onder, maar wij moeten wel iedere tegenstander bloedserieus nemen. We winnen niet zomaar van welke ploeg dan ook. Wij zijn ook niet veel beter dan de ploegen onder ons.'



Vorig seizoen:

Door doelpunten van Tighadouini en Van Wolfswinkel verloor ADO Den Haag vorig seizoen met 0-2 van Vitesse. Het bleek de laatste wedstrijd van trainer Zeljko Petrovic. Hij werd ontslagen en vervangen door Fons Groenendijk.



Uitgelicht:

Op 2 oktober 2013 won ADO Den Haag de thuiswedstrijd tegen Vitesse met 2-0. Waar hij eigenlijk zou moeten gaan over de fantastische goal van Mathias Gehrt, wordt de wedstrijd nu vaak opgerakeld vanwege het slechte veld.



Mis niks:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Vitesse is live te volgen op 89.3 Radio West. Ook via Facebook, Twitter en Instagram is de wedstrijd te volgen.