IJsvorming veroorzaakte problemen bij Gouwe-aquaduct

GOUDA - Drie rijstroken van de A12 naar Den Haag werden woensdagochtend rond 11.00 uur afgesloten. De veiligheidsregio sprak van 'ijsvorming op de rijbaan' voor het Gouwe-aquaduct in Gouda.

Volgens ANWB-woordvoerder Arnoud Broekhuis is vocht in het asfalt uitgezet. "Waarschijnlijk door de vorst." Rijkswaterstaat had hulpdiensten opgeroepen het ijs te verwijderen, zodat het verkeer er weer veilig overheen kan.

Om 11.30 uur ging een aantal rijstroken alweer open en om 12.00 uur werd ook de laatste afgesloten rijstrook weer vrijgegeven. De ijsplak op de weg heeft volgens de ANWB niet tot ongelukken geleid.



Geleiderail beschadigd

Bij Woerden is een rijstrook in de rijrichting Den Haag dicht. Hier is de geleiderail rond 9.00 uur beschadigd. Die wordt gerepareerd. Rijkswaterstaat houdt er rekening mee dat deze problemen tot 14.00 uur duren.