Succesvolle achtervolging van Wouter op inbrekers: 'Dit mocht niet onbestraft blijven'

KWINTSHEUL - De 31-jarige Wouter uit Delft heeft een bizar begin van de week achter de rug. De in Naaldwijk geboren Westlander fietste maandag door de polder van Kwintsheul, waar toevallig net was ingebroken. Hij achtervolgde de vluchtende daders op de fiets. En met resultaat: één van de dieven is opgepakt. Wouter vertelt woensdag aan mediapartner WOS hoe dat ging.

Twee inbrekers hadden een huis aan de Zwet in het buitengebied van Kwintsheul gekozen om hun slag te slaan. De bewoonster kwam thuis en zag al dat een ruit gebroken was. Binnen kreeg zij de schrik van haar leven, want ze stond oog in oog met de inbrekers. De twee vluchtten naar buiten.

Wouter was op dat moment in de polder op zijn fiets aan het trainen, en zag langs het water twee mannen rennen. 'Het zag er vreemd uit', zo vertelt hij.



Inbrekers

Toen Wouter langs fietste schreeuwde de bewoonster op de oprit 'inbrekers!' Hij bedacht zich niet, draaide meteen om en startte de achtervolging. De daders waren er inmiddels op een 'vluchtfiets' vandoor gegaan. De Naaldwijker volgde op gepaste afstand en had ondertussen al contact met de meldkamer van de politie.

Ter hoogte van natuurgebied De Zeven Gaten, op de grens van Kwintsheul en Honselersdijk, verloor Wouter één van de inbrekers uit het oog. 'Die was van de fiets afgesprongen en is daar gevlucht. Ik ben achter de andere dader aan gegaan.' Nog altijd had Wouter telefonisch contact met de politie. Daarbij gaf hij continue zijn locatie door. 'Bij de bloemenveiling heeft de politie hem klemgereden'.



'Burgerplicht'

Wouter ziet zijn daad niet als heldenactie. 'Ik zie het als burgerplicht. Wat ik zag, mocht niet onbestraft blijven'. De politie wil hem binnenkort bedanken. 'Zo hoort het,' zei woordvoerder Cor Spruijt dinsdag tegen de WOS. Binnenkort kan Wouter op een mooi boeket bloemen van politie rekenen.

