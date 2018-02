Voorwaardelijk celstraf voor huis vol wiet: 'Uw leven leest als een slechte film'

DEN HAAG - 'Uw leven leest als een slechte film', aan het woord is de officier van justitie. Tegenover haar zit de 50-jarige Anja. De kleine, tengere vrouw ziet er moe uit. Achter haar staat een boodschappentrolley, tussen haar benen twee zwarte tassen. Anja is dakloos.

Ze komt op straat te staan nadat in haar huis een hennepkwekerij wordt ontdekt. Sindsdien zwerft ze van adres naar adres. Het zijn voornamelijk mannen die haar een slaapplek aanbieden. 'Maar ja, ze willen er steeds wat voor terug', zegt Anja tegen de officier van justitie. Omdat Anja daar niet toe bereid is, verkast ze om de paar dagen.

Anja was niet altijd dakloos en leidde heel lang een normaal leven. Tot ze de hypotheek van haar huis in Zeeland niet meer kan opbrengen. De helpende hand die 'een vriend' vervolgens biedt, blijkt het begin van alle ellende. De man wil haar hypotheek wel betalen, maar in ruil daarvoor wil hij wiet kweken in het huis.



In het hele huis wordt wiet gekweekt

Het hele pand wordt verbouwd, vertelt Anja tegen de rechter: 'Ik herkende het niet meer terug'. Anja verhuist naar Den Haag, de 'vriend' heeft daar een huurhuis voor haar. Ze woont er met haar twee dochters in de huiskamer. De familie zit de hele dag binnen. Om hun heen wordt in alle kamers wiet gekweekt.

Op een dag ontdekt een schilder de kwekerij en tipt de politie. Anja staat met haar gezin op straat. Nu staat ze voor de rechter omdat het huis waar de kwekerij is ontdekt op haar naam staat. Er dreigt niet alleen straf, maar tot overmaat van ramp voor Anja eist Stedin nu ook nog meer dan vierduizend euro terug voor gestolen stroom.



Bewust afstand genomen

Haar kinderen ziet ze niet meer. Ze heeft bewust even afstand van genomen, om ze niet te belasten met haar problemen. Het gaat goed met ze, Anja is emotioneel als ze over ze praat. 'Ze hadden een dekmantel nodig en zij was een gewillig slachtoffer', is de conclusie van Anja's advocaat.

De officier van justitie heeft het verhaal aangehoord. 'Ik begrijp dat mevrouw klem zat, maar juridisch is ze medeplichtig', zegt ze. Ze eist vier maanden cel, geheel voorwaardelijk. Ook wil de officier dat Anja behandeld wordt. De stroomdiefstal vindt het OM niet bewezen.



Kruispunt in uw leven

De rechter spreekt haar moederlijk toe: 'U staat op een kruispunt in uw leven. U moet er alles aan doen om een normaal leven te leiden.' Ze veroordeelt Anja tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

'Dus ik moet nu de gevangenis in', vraagt Anja vertwijfeld. 'Nee, nee', stelt de rechter haar gerust. Anja pakt haar tassen en haar boodschappentrolley en loopt opgelucht de zaal uit.

