Flegmatieke El Khayati laat zich niet van de wijs brengen: ‘Ik doe waar ik goed in ben’

DEN HAAG - Zijn heerlijke doelpunten en soms onnavolgbare acties staan bij veel ADO-supporters inmiddels op het netvlies. Met name voor de winterstop drukte hij geregeld een stempel op de wedstrijden. In het nieuwe kalenderjaar loopt het iets minder bij Nasser El Khayati, maar daar laat hij zich niet door van de wijs brengen. ‘Ik doe waar ik goed in ben’, klinkt hij vastberaden.

‘Daar leef ik voor’, vervolgt de jarige creatieve middenvelder. ‘Ik maak graag een mooi doelpunt of typische doelpunten die ik in het verleden al heb gemaakt. Ik weet dat ik er sterk in ben en ik doe waar ik goed in ben. Zeker op een bepaalde manier die je niet vaak ziet, maar ik beheers dat. Dan blijf ik dat vooral doen’, aldus de 29-jarige El Khayati.

In de oefenwedstrijd tegen Besiktas (2-2), afgelopen winterstop, was El Khayati bij vlagen onnavolgbaar en leek hij soms een voetballer van een andere planeet. ‘Dat was inderdaad een hele lekkere wedstrijd, maar er zitten ook wedstrijden bij dat het wat minder gaat, niet dat het nu heel veel minder gaat, maar als je de wedstrijden niet beslist, dan voldoe je niet aan de verwachtingen. Tegen Vitesse moet het gewoon weer lukken.’

LEES OOK: Voorbeschouwing ADO Den Haag - Vitesse