Rode panda begeeft zich op glad ijs in Vogelpark Avifauna

ALPHEN AAN DEN RIJN - Hier en daar raken sloten bevroren vanwege de strenge nachtvorst, en dat bleef ook niet onopgemerkt in Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. Een rode panda besloot zich daar woensdag op glad ijs te begeven. Dat meldt mediapartner Studio Alphen

Het is een niet alledaags gezicht: een rode panda die over het ijs wandelt. Eén van de dieren besloot woensdag op verkenning te gaan, nu een gedeelte van het water in het verblijf bevroren is. 'Die durft!', schrijft Avifauna op sociale media.