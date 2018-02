Weer ruiten van kas vernield in Westland

DEN HAAG - Aan de Pettendijk in Maasdijk zijn tussen dinsdagmiddag en woensdagmorgen zestien ruiten van een kassencomplex ingegooid. Dat meldt mediapartner WOS. Het is de derde keer in korte tijd dat dit gebeurt in het Westland. De politie is op zoek naar getuigen.

Afgelopen weekend was het ook al raak bij een auberginekweker aan de Meloenlaan in 's-Gravenzande. Daar gingen tientallen ruiten kapot en werd ook bloed gevonden. Bij kassen in Poeldijk zijn eind januari eveneens ruiten ingegooid. De teller stond daar op 55. Een van de eigenaren, Peet Kester, ziet geen verband tussen wat er bij hem is gebeurd en de ruiten die zijn ingegooid in Maasdijk. 'In mijn geval ging het om jongens op een fiets en die zie ik niet zo snel helemaal doorrijden naar Maasdijk.'

Het is niet duidelijk of er een verband is. 'Pas als we een verdachte hebben aangehouden kunnen we kijken of die verantwoordelijk is voor meerdere zaken,' zei politiewoordvoerder Cor Spruijt eerder tegen de WOS, 'vooralsnog hebben we dat verband niet kunnen leggen.'