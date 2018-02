Deel dit artikel:











Boskoop geniet van ijsbaan: 'Prachtig weer, goed ijs' Schaatsbaan IJsclub Otweg in Boskoop | Foto: Judith van der Heijden

BOSKOOP - Het was de afgelopen dagen nog even onzeker, maar IJsclub Otweg in Boskoop is woensdag in de ochtend en middag open geweest. De vereniging besloot rond 08.00 uur dat het ijs dik genoeg was om op te schaatsen. 'Het voelt heerlijk', zei voorzitter Jeroen van der Vliet. 'Een nachtje doorgewerkt met een spuitmachine. En we hebben toch weer anderhalve centimeter ijs weten te realiseren.'

Woensdagochtend om 09.00 uur stonden de eerste schaatsliefhebbers al op het ijs. 'Dit is echt geweldig', vertelde een van hen. 'Ik woon hier vlak bij en ik heb gisteravond uit m'n slaapkamerraam gekeken. En ik denk: hé, dat gaat de goede kant op. Morgen schaatsen.' Een ander zei: 'Heerlijk. We zijn vorig jaar voor het laatst in januari geweest, dus heel fijn om weer even lekker buiten te schaatsen. Prachtig weer, goed ijs. Dus wat wil je nog meer.' Vanwege de kwaliteit van het ijs moest toch worden besloten om de baan om 14.30 uur te sluiten. Nu is het afwachten of de vereniging donderdag opnieuw schaatsers kan verwelkomen.