Deel dit artikel:











Bodegraven boos over plan 'versnelde intercity’ Station Bodegraven

BODEGRAVEN-REEUWIJK - In Bodegraven is er veel onvrede over het plan voor een 'versnelde intercity'. Dit zijn twee extra sneltreinen tussen Leiden en Utrecht, die alleen stoppen in Alphen aan den Rijn. De huidige intercity's worden dan sprinters die wel op alle stations stoppen. Nu worden de haltes tussen Woerden Utrecht nog overgeslagen. Zo moeten er per uur vier treinen tussen Leiden en Utrecht gaan rijden. Dit voorstel van de NS en de provincie Zuid-Holland ligt nu voor bij Provinciale Staten.

Geschreven door Leendert Beekman

Provincieverslaggever

Vincent Rorive van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk (BB-R) ziet niets in het huidige voorstel voor de versnelde intercity. 'Wij willen gewoon vier keer per uur een trein,' aldus Rorive. Dat de nieuwe sneltrein alleen in Alphen aan den Rijn zal stoppen, vindt het raadslid een gemiste kans. 'Het is vaak te druk op het station in Bodegraven, waardoor niet iedereen met de trein mee kan.' Ook Wethouder Kees Oskam (CU) wil dat de versnelde intercity in Bodegraven gaat stoppen. 'Anders krijgen we alleen de lasten en niet de lusten,' vindt Oskam. Volgens de wethouder krijgt zijn dorp met de twee extra treinen flink wat geluids- en verkeersoverlast te voortduren. Dit vindt hij alleen acceptabel als Bodegraven ook van de intercity's kan profiteren.

Steun van Provinciale Staten Provinciale Staten kan zich wel vinden in de kritiek van Bodegraven. Alle partijen zien het liefst de 'versnelde intercity' op alle stations tussen Leiden en Utrecht stoppen. Naast Bodegraven zal de nieuwe sneltrein ook niet stilstaan op station Leiden Lammenschans, Woerden en de nieuw geplande halte in Zoeterwoude. GL-Statenlid Berend Potjer heeft gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) gevraagd te onderzoeken of dit een optie is. De gedeputeerde denkt dat het lastig gaat worden om het huidige voorstel aan te passen. 'Op dit moment is dit de enige betaalbare variant.' Niet alleen Provinciale Staten, maar ook Vermeulen zelf ziet de nieuwe intercity's het liefst op alle stations stoppen: 'Maar binnen de huidige budgetten is dat waarschijnlijk niet mogelijk.'