Haagse politiek wil meer feest in de horeca

De horeca in Den Haag moet meer ruimte krijgen, vindt de politiek (Archieffoto)

DEN HAAG - In de Haagse gemeenteraad lijkt voorzichtig een meerderheid te ontstaan om de horeca meer ruimte te geven om feesten te organiseren. Dat bleek woensdag tijdens een commissievergadering over de plannen. Burgemeester en wethouders willen acht collectieve feestdagen aanwijzen en horecazaken mogen ook vier dagen zelf bepalen. Op die dagen mogen ze binnen meer muziek laten horen.

Bewoners van het centrum zijn niet gerust op een goede afloop. 'We wonen met 20.000 mensen in de binnenstad. Wij zijn ook grote klanten van de horeca en geen zeurpieten,' aldus Rita van Hasselt namens de binnenstadbewoners. 'We zoeken graag met ondernemers naar oplossingen voor de overlast, maar het gaat wel over onze gezondheid.'

Pauline van der Vorm woont op Het Plein en is ook blij met de horeca. Maar zegt ze: 'We hebben wel recht op een normaal leven en een goede slaap. De plannen staan dat in de weg.'



Acht 'feestdagen'

De bezwaren maakten weinig indruk op de raadsleden. Waar de partijen zich wel zorgen om maken zijn de acht dagen die de gemeente voorstelt als 'vaste feestdagen'. Zijn die in beton gegoten, wilde Daniël Scheper van D66 weten. En: waarom niet kiezen voor twaalf dagen per jaar waarop horeca zelf mag bepalen dat er een feestje is?

Verantwoordelijk wethouder Tom de Bruijn (D66) verklaarde dat dat niet het geval is. Inmiddels zijn er al wel vier van de acht dagen aangewezen, maar met de horecaondernemers wordt volgens hem gekeken naar de resterende vier. Die staan nog niet vast, zegt de wethouder.



Isolatie

Overlast voor omwonenden van kroegen en andere horeca kan worden beperkt met betere isolatie. Maar dat blijkt een heikel punt. Het kost miljoenen om die aan te brengen. Dat geld is er niet. De Bruijn wil een discussie daarover doorschuiven tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Daar lijken de verschillende partijen geen voorstander van. GroenLinks kondigde aan in de gemeenteraadsvergadering van februari hierover een motie in te dienen.