Internationale erkenning voor Cultuurpodium Boerderij in Zoetermeer Cultuurpodium Boerderij Zoetermeer | Foto: Ard van den Heuvel

DEN HAAG - Cultuurpodium Boerderij in Zoetermeer is door PROG magazine opnieuw verkozen tot tweede beste popzaal van Europa. Het gerenomeerde Britse muziektijdschrift vraagt haar lezers elk jaar wat zij de beste concertzaal vinden. De Royal Albert Hall in Londen staat al jaren op de eerste plaats, maar de Boerderij neemt al enkele jaren de tweede plek in.

Jaarlijks komen ruim 50.000 muziekliefhebbers uit binnen- en buitenland naar Zoetermeer om te genieten van wereldberoemde muzikanten. Directeur Arie Verstegen is trots dat het gelukt is om de tweede plek te behouden. 'De internationale erkenning is mede te danken aan de vele Britse muzikanten en bezoekers. Dat aantal buitenlanders neemt nog steeds toe', zegt Verstegen. Ook het jaarlijkse festival 'Progdreams' heeft ervoor gezorgd dat liefhebbers van progressieve rock de Boerderij weten te vinden. Progdreams is het toonaangevende indoor festival op het gebied van progressieve/symfonische rock. Begin maart is de zevende editie van het festival. Bekende namen in de line-up zijn Steve Rothery (bekend van Marillion), Tim Bowness Magenta, Lifesigns en Golden Caves.