Media-aandacht laat mannen van schaatsclub De Lier ijskoud

DE LIER - Het is ze dit jaar weer gelukt: de mannen van ijsclub Hard Gaat Ie hebben als eerste in het land natuurijs. En dat levert ze natuurlijk de ook de nodig aandacht in de media op. Zo veel zelfs dat ijsmeester Wim van den Berg al herkend wordt op straat. En ook vandaag was er weer flink wat pers op het ijs te vinden.

Een fotograaf van Algemeen Dagblad is er voor een foto in de krant, en hij is zeker niet de eerste vandaag. 'Wakker Nederland was hier vanochtend live, jeugdjournaal live, TV West, Hart van Nederland. We hebben iedereen hier wel over de vloer gehad', zegt ijsmeester Wim van der Wim van der Berg.

Sinds een jaar of 5 staat de hele vaderlandse pers in als het een paar graden onder nul is. Dat komt omdat de ijsvereniging toen de sproeimachine ging gebruiken die het mogelijk maakte dat er dun laagje ijs gemaakt kon worden. Op die manier bleek het mogelijk om al na 1 nacht matige vorst te schaatsen.





Geen sterallures

Maar de mannen van Hard Gaat Ie hebben geen last van sterallures en ze doen al het werk ook zeker niet voor zichzelf. 'We vinden die media aandacht best leuk hoor', zegt Emiel Bruckner, 'maar we doen het uiteindelijk voor het plezier van de kinderen.'