Asbest vrijgekomen na brand in schuur Voorhout Brand Voorhout | Foto: Flashlight Fotografie

VOORHOUT - Bij een brand in een schuur aan de Prinsenweg in Voorhout is asbest vrijgekomen. Dat meldt een woordvoerster van de brandweer. De verspreiding van het asbest is beperkt gebleven tot de plek waar de brand woedde en een buurperceel.

Er zijn geen gewonden gevallen. Wel wist een zestal varkens te ontsnappen. De dieren zijn inmiddels door de eigenaar gevangen. De schade aan de schuur is groot. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Om de hulpdiensten de ruimte te geven werden de wegen in de buurt enige tijd afgezet. Het ging om de Prinsenweg, de Jacoba van Beierenweg en een deel van de Teylingerlaan. In samenwerking met de gemeente wordt bekeken hoe het asbest opgeruimd wordt.