Haagse heldin over rechtszaak overvaller: 'Toch wel indrukwekkend' Melissa Frieser was gekomen om de rechtszaak te volgen | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De 47-jarige Hagenaar Reguillio S. moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt de cel in en verplicht behandeld worden voor zijn drugsverslaving. S. stond woensdag voor de rechter voor een overval op een Albert Heijn aan de Hildo Kroplaan in oktober. Ook, Melissa, de vrouw die hem in zijn kraag vatte, zat in de zaal.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

De Haagse Melissa Frieser schakelde de man eigenhandig uit, toen ze zag dat het 'pistool' dat S. bij zich had nep bleek te zijn. Toen S. er toch vandoor ging zette ze samen met een andere klant de achtervolging in. S. vluchtte de winkel uit en verloor daarbij delen van zijn buit, die toch al niet heel groot was. Namelijk rond de honderd euro. Uiteindelijk kon hij even verderop in de bosjes worden aangehouden.

Hagenaar van het jaar Melissa werd na haar heldendaad verkozen tot 'Hagenaar van het jaar', door de lezers van AD Haagse Courant. Ze kreeg bloemen van de Albert Heijn en werd door de politie in het zonnetje gezet. De Haagse heldin was woensdag naar de rechtszaal gekomen om erop toe te zien dat S. 'de juiste straf en de juiste hulp zou krijgen'. S., die zich al vanaf zijn zeventiende bezighoudt met criminaliteit, bekende dat hij de overval had gepleegd om zijn heroïneverslaving te bekostigen. 'Ik kon niet meer nadenken en handelde uit eigenbelang', zei hij op de zitting. 'Ik heb ontzettend veel spijt.'

Een diepe impact S. legde aan de rechter uit dat hij beter opgesloten kan zitten omdat hij dan niet in de fout zou gaan, ook wilde hij graag behandeld worden. Toch eiste de officier van justitie naast een verplichte behandeling ook een celstraf van drie jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Zij benadrukte dat de overval, ondanks het heldenverhaal van Melissa, 'een diepe impact' had gemaakt op het personeel van de Albert Heijn.' Melissa hoopt vooral dat S. deze strafeis ziet als een kans om nog wat zijn leven te maken en er te zijn voor zijn twee kinderen. Op de vraag of ze weer zou ingrijpen, de volgende keer bij een overval is ze duidelijk: 'als ik zie dat het een nepwapen is, dan zeker weer.' Over twee weken doet de rechter uitspraak in de zaak. LEES OOK: 'Onze dank is groter dan wij in woorden kunnen uitdrukken', Albert Heijn bedankt heldin Melissa