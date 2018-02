Deel dit artikel:











Toetje van de winter komt eraan: vrijdag kans op sneeuw Sneeuw in Leiderdorp (Foto: Wilco Roobol)

REGIO - Na een uitzonderlijk zachte eerste maand van het jaar, lijkt de winter in februari toch nog het één en ander goed te willen maken. Nadat we afgelopen week na een aantal koude nachten eindelijk hebben kunnen schaatsen, worden we vrijdag getrakteerd op winterse buien: er wordt sneeuw verwacht.

Volgens Omroep West-weerman Huub Mizee passeert er vrijdag een actief front met sneeuw. 'En die sneeuw kan blijven liggen. Denk aan één, twee of drie centimeter', aldus Huub. 'Maar', vervolgt de weerman, 'het is wel echt het toetje van de winter. Daarna wordt er afgeruimd en is het gedaan met het winterweer. Later op vrijdag zal de sneeuw ingeruild worden voor regen.' LEES OOK:

